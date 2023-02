Cobolli Gigli: “Juventus? Situazione più difficile rispetto a Calciopoli. Spero…”

Intervistato da TMW, l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato della situazione della Vecchia Signora dopo la penalizzazione di 15 punti per la questione plusvalenze ma anche in ottica del caso stipendi che potrebbe portare ulteriori problematiche.

"Questo campionato è ancora più sofferto di uno normale: è stato modificato dalla penalizzazione. Sarebbe meglio che le sanzioni arrivassero o all'inizio o alla fine, riceverle adesso è un grosso problema. La situazione è ancora più difficile rispetto a Calciopoli. Si trovavano in corsa per l'obiettivo Champions e tutto d'un colpo arriva la mazzata in testa ai giocatori, che non c'entravano nulla. Con Calciopoli si è avuto il tempo di fare una squadra che sapeva di ripartire dalla B", ha spiegato Cobolli Gigli.