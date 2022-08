Cobolli Gigli: “Ronaldo dovrebbe lasciare l’Europa. Ecco dove lo vedrei”

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. Cosa pensa della prestazione della Juve con la Roma? "Da tifoso della Juve, sono soddisfatto della gara, anche se ci sono ancora evidenti problemi. Allegri è un'ottima persona, soprattutto dal punto di vista tecnico. I calciatori cominciano a rispondere, anche se ci sono molti esuberi all'interno della rosa bianconera. Il club ha una buona prospettiva per il futuro, sono stati compiuti dei passi in avanti". Presunta lite tra Ronaldo e Chiesa: si può credere ad un episodio simile? "Ronaldo è un grandissimo campione, ma ha un carattere piuttosto singolare. Era chiaro che un calciatore del genere avrebbe avuto difficoltà ad inserirsi all'interno di una squadra, non era una persona che poteva legare con i compagni in modo particolare. CR7 è isolato, vive con la sua famiglia. Difficilmente riesce ad entrare nei meandri dello spogliatoio. Se questo episodio si fosse realmente verificato, sarebbe davvero poco gradevole". Come vivrà quest'anno senza Champions la stella portoghese? "Si dovrà comunque rassegnare. È necessario rendersi conto che è molto difficile che possa ancora continuare, soprattutto per la sua età e lo stipendio percepito. Forse dovrebbe decidere di trasferirsi in campionati per esempio quello americano, come hanno fatto determinati calciatori, vicini ormai al tramonto della loro carriera".