Cobolli Gigli: “Superlega? Calcio del popolo. Società vogliono sanare bilanci”

Le parole dell'ex numero uno della Juventus

"La mia opinione è che il calcio sia lo sport più importante del mondo e democratico, dove chi partecipa, per merito, cresce. E così deve andare avanti. Poi ci possono essere modifiche, revisioni delle coppe, ma il calcio è uno sport del popolo, di tutti, ed è giusto che tutte le squadre partecipino per le loro capacità a questo sport”, ha ribadito Cobolli Gigli che poi ha ulteriormente spiegato da dove nasce la necessità di creare questa nuova Super Lega. “Il problema ora è quello di sanare i bilanci delle società. E si sanano prima di tutto rivedendo i costi, e poi lavorando sulla crescita dei ricavi. E' un momento in cui le società dovrebbero cercare, oltre agli sceicchi e ai super-ricchi, di mettersi d'accordo sui criteri di revisione dei costi".