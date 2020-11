Coentrao e la stima per Cristiano Ronaldo: “È un mostro. Dico sempre a tutti che…”

Fabio Coentrao racconta Cristiano Ronaldo e lo fa non solo ai microfoni di O Jogo ma, evidentemente, anche a tutti i suoi colleghi, ora anche a quelli del Rio Ave, che non hanno avuto modo e la fortuna di vedere all’opera l’asso ex Real Madrid e ora alla Juventus. L’esterno ha sottolineato la forza e l’impegno dell’attaccante definendolo un vero mostro.

Coentrao: “CR7 è un mostro”

“Dico spesso ai miei compagni che vorrei che avessero avuto l’opportunità di lavorare con Cristiano e vedere come lavora”, ha raccontato Coentrao. “Cristiano Ronaldo è un mostro. Detto questo, è un grande amico e una persona straordinaria. Cristiano è nato con talento e aggiunge un enorme lavoro a tutto questo, il che lo rende il migliore al mondo. Sarà molto difficile per alcuni portoghesi raggiungere lo stesso livello, ma devo dire che vedo che il Portogallo ha alcuni talenti in grado di avvicinarsi. La nostra squadra è piena di giocatori bravi”.