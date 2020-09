Colantuono ritorna in pista: accordo con la Sambenedettese

Nuova avventura per Stefano Colantuono, l’ex allenatore di Atalanta, Palermo e Udinese riparte dalla Sambenedettese dove ricoprirà il nuovo ruolo di direttore dell’area tecnica e organizzativa. Una storia romantica quella di Colantuono che ricomincia da dove tutto aveva avuto origine, seppur in un ruolo diverso. Il mister romano, 57 anni, infatti ha iniziato il suo viaggio da allenatore a San Benedetto alla fine della stagione di Serie C2 2001-2002 quando, sotto l’egida della famiglia Gaucci, guidò i rossoblu in una fantastica storia di 9 vittorie consecutive che regalarono alla Sambenedettese i playoff per salire nell’allora Serie C1.

IL COMUNICATO

“La SS Sambenedettese comunica di aver affidato il ruolo di Direttore dell’area tecnica e organizzativa a Stefano Colantuono. Il dirigente romano ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoblù fino al 30 giugno 2025. La conferenza stampa di presentazione si svolgerà questo pomeriggio alle 16.30 in remoto”. Con questa nota ufficiale la Sambenedettese ha annunciato il ritorno di Colantuono.

WANDA NARA È BOLLENTE