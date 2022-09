Collauto: “A Venezia scambi di opinione. Ho preso Mazzocchi, grande uomo e calciatore”

Giovani in Italia? Basta andarli a vedere dal vivo: molto spesso nel calcio attuale si tralascia l’emozione di osservare dal vivo un calciatore, si usano software che sono importantissimi ma non possono fornire completezza di giudizio. Va tenuto conto di un ventaglio di aspetti, i soldi hanno un valore e si devono avere tanti elementi per poter scegliere e rischiare di spenderli.

Mazzocchi? Soddisfazione enorme il suo esordio in Nazionale, al Venezia lo abbiamo voluto fortemente, è stato il mio primo acquisto. È un orgoglio grande, perché non è solo un calciatore tecnico e di spessore, ma anche un uomo che si è creato tutto con le proprie sole forze, andando oltre anche dal punto di vista morale. Si merita tutto ciò che sta guadagnando, è trasparente e ora deve stare attento perché è sotto gli occhi di tutti. Ha dei princìpi incredibili. La sua famiglia e i suoi agenti stanno facendo tanto per lui, Pasquale viene valorizzato da tutti coloro che gli sono intorno. Non sempre gli agenti puntano solo al meglio per i propri assistiti, magari anche mettendo l’aspetto economico in secondo piano. Da questo punto di vista, Mazzocchi è fortunato da essere seguito da persone perbene come Luigi Lauro.