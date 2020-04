Collina: “Il Var? Dobbiamo renderlo più omogeneo. Non lontani dal tempo effettivo”

Var e tempo effettivo. Su questi argomenti, ai microfoni di Radio 24, è intervenuto Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri della Fifa. Queste le sue parole.

VAR – “Il Var è un cambiamento irreversibile che dobbiamo migliorare e applicare in maniera sempre più omogenea. Va reso più democratico, rendendolo disponibile anche per Paesi con meno risorse economiche e tecnologiche. Non si può passare da un campionato in cui il Var viene usato ogni due per tre ad un altro in cui invece viene impiegato poco o nulla”.

TEMPO EFFETTIVO – “Ne stiamo discutendo, cambierebbe molto le logiche anche di chi trasmette una partita. Secondo me già ora non siamo lontani dal tempo effettivo: come Fifa abbiamo chiesto di aumentare il recupero, lo abbiamo visto ai Mondiali 2018. Le persone pagano per vedere calcio giocato: più fai recupero, più aumenta il divertimento”.