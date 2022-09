Collina: “Ora difficile immaginare calcio senza VAR”

Sul debutto della tecnologia avvenuto nell'amichevole internazionale Italia-Francia nel 2016: "Ricordo molto bene quel giorno. Una giornata storica. All’epoca non lavoravo ufficialmente per la FIFA, ma mi trovavo a Bari con altri colleghi per assistere alla partita Italia-Francia e vedere l’utilizzo della Video Assistant Referees per la prima volta in un incontro internazionale. Eravamo tutti molto curiosi di vedere il risultato, ma devo ammettere anche un po’ nervosi. Dopotutto era la prima volta! Ricordo che ero seduto in un piccolo furgone fuori dallo stadio di Bari con il nuovo presidente della FIFA Gianni Infantino. Qui si trovava la tecnologia e io stavo mostrando a Gianni come funzionava il VAR".