Collovati: “Icardi al Psg affare per tutti. Ma 8 milioni all’anno non glieli avrei dati”

Mauro Icardi dall’Inter al Psg un affare per tutti, specialmente per la società nerazzurra. Ne è convinto Fulvio Collovati, storico ex difensore anche della squadra milanese e campione del mondo con l’Italia. Intervenuto nel corso della Domenica Sportiva in onda su Rai 2, l’attuale opinionista ha commentato il riscatto del bomber argentino ad opera della società francese.

Collovati: “Icardi al Psg un affare per tutti”

“Mauro Icardi era finito ai margini del progetto Inter, basta! Io ritengo che a 60 milioni più altri 8 di bonus, in tempi di crisi come questi del coronavirus sia un affare. Sopratutto per l’Inter”, ha detto Colloavati che poi ha aggiunto: “Poi, io da dirigente 8 milioni di ingaggio non glieli avrei mai dati fossi stato dirigente. Il mercato, in ogni caso dice questo. Sono convinto comumque che l’affare l’abbia fatto davvero l’Inter. Se poi prende Cavani che è in scadenza e gli dilaziona l’ingaggio in tre stagioni…”.

Ripresa Serie A: nuovo inizio

Sul campionato che riprenderà a metà giugno, Collovati ha poi commentato: “Penso che l’Inter possa aver ricaricato le pile. Arrivava da un momento in cui erano scarichi dopo le sconfitte contro Juventus e Lazio. Ora si riparte da zero e Antonio Conte ha ricaricato sicuramente le batterie. Aveva vinto le prime giornate di campionato e secondo me ripartirà alla grande. Conte a un certo punto ti stressa anche, però adesso la squadra si è ricaricata”.