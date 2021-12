Coloccini annuncia il ritiro: “Un sogno durato 22 anni…”

Il calciatore argentino dice addio al calcio giocato a 39 anni

RITIRO - Cresciuto nel settore giovanile dell'Argentinon Juniors, dopo gli esordi nelle fila del Boca Juniors, il classe 1982 ha vestito in carriera le maglie del Milan in Serie A, di Alaves, Atletico Madrid, Villarreal, Deportivo La Coruna in Spagna e del Newcastle in Premier League. Tornato in Patria, Coloccini ha giocato anche col San Lorenzo, proprio come suo padre, primo di concludere la carriera all'Aldosivi. "Il giorno del risveglio è arrivato. Sono stato immerso in un sogno per 22 anni della mia vita che mi ha dato molto di più di quanto immaginassi", alcune delle parole scritte dall'argentino su Instagram. "Da calciatore ho realizzato tutti i miei sogni. Sono stato felice durante questo viaggio e avrei voluto non finisse mai. Ma purtroppo ha una data di scadenza. Come tutto".