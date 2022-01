Colombia, è mal di… gol: seconda striscia negativa di sempre senza segnare

Il dato negativo da record nella fasi di qualificazioni sudamericane ad un Mondiale

Uruguay, Ecuador, Brasile, Paraguay e adesso Perù. Cosa hanno in comune queste Nazionali di calcio? Sono state tutte rivali della Colombia nelle fasi di qualificazione sudamericana al Mondiale in Qatar e nessuna di esse ha subito gol dai Cafeteros.

Un anti-record per la formazione di Rueda che, come spiegato da Opta, ha fatto registrare la seconda striscia più lunga senza mai fare un gol della storia di questa fase in Sudamerica. Anche ieri, nella sfida contro il Perù persa per 1-0, la Colombia ha creato e tirato parecchio verso la porta rivale, ma senza mai centrare il bersaglio (solo due conclusioni nello specchio). Priva degli atalantini Muriel e Zapata, la squadra si è affidata all'esperto Falcao che non è bastato ad interrompere questo "mal di gol".