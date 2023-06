Colombia-Italia Mondiale U20, le probabili formazioni e dove vederla in tv

L' Italia di Nunziata ha vinto due delle tre gare del proprio girone e agli ottavi ha avuto la meglio su una delle migliori, l'Inghilterra. Gli Azzurrini dovrebbero affidarsi a Desplanches tra i pali. Zanotti, Turicchia, Ghilardi e Fontanarosa in difesa. Prati, Faticanti e Casadei in mezzo, con quest'ultimo capocannoniere del torneo. Baldanzi sulla trequarti a sostegno di Pafundi e Esposito.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida odierna tra Colombia e Italia U20, valida per i quarti di finale ai Mondiali di categoria, si gioca come detto sabato 3 giugno e sarà trasmessa in diretta dalla Rai a partire dalle 23:00, ore italiane. La gara degli azzurrini sarà dunque visibile in chiaro e senza costi aggiuntivi per tutti su Rai Sport HD. In streaming anche su Rai Play.