Colonia-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Il Milan in campo quest'oggi in amichevole contro il Colonia. La formazione campione d'Italia è pronta al suo primo impegno internazionale amichevole in preparazione della stagione 2022-23. La sfida Colonia-Milan è in programma alle 19 di oggi, 16 luglio 2022, e vedrà sul terreno di gioco diversi big, almeno per una prima sgambata.

Colonia-Milan, formazioni e dove vederla

Tutto è pronto per vedere all'opera a livello internazionale il Milan targato Pioli 2022-23. Il gruppo è ormai al completo a Milanello, dove sono rientrati tutti i nazionali, e oggi a Colonia potrebbero vedersi anche i big. Si gioca alle 19 l'amichevole internazionale che assegnerà la Telekom Cup (rigori in caso di parità dopo 90 minuti).

Il mister rossonero potrebbe riabbracciare sul terreno di gioco calciatori come Giroud e Kalulu, ai suoi primi minuti della nuova stagione. In difesa potrebbe esserci spazio per Gabbia che dovrebbe però lasciare la squadra in questo mercato. A sinistra, in attesa di Theo Hernandez rimasto in Italia con gli altri big appena rientrati dalle vacanze, ci sarà Ballo-Touré. A destra uno tra Stanga e Coubis ma occhi a Florenzi. Possibile conferma di Adli sulla trequarti.

Di seguito, invece, le probabili formazioni della partita:

Colonia (4-1-3-2) Schwäbe; Schmitz, Ehizibue, Hübers , Arrey-Mbi; Skhiri; Huseinbasic, Ljubicic , Kainz; M. Schmid, Modeste. All. Baumgart

Milan (4-2-3-1) Tatarusanu; Stanga, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Messias, Diaz, Adli; Giroud. All. Pioli.

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). La sfida sarà visibile sia in diretta, sia on demand, sulle moderne smart tv anche mediante applicazione, disponibile per sistemi iOS e Android, e mediante dispositivi quali Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

In alternativa vi sarà anche la diretta streaming su tutti i dispositivi mobili quali smartphone tablet, iPhone e Ipad, scaricando la app di Sportitalia per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook collegandosi con il sito di Sportitalia.