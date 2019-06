Colonnese attacca: “Chi specula sulle condizioni di salute di Gigi Simoni deve vergognarsi”

Momento difficilissimo per Gigi Simoni, ricoverato nei giorni scorsi a causa di gravi problemi di salute. E attraverso i microfoni di Radio Marte, l’ex difensore Francesco Colonnese ha duramente attaccato chi specula sulle condizioni dell’ex allenatore.

SIMONI – “Fa male veder uscire notizie false come la sua morte. Non è possibile che una persona che soffre, ma che spera di venirne fuori, venga data per morta. Chi ha scritto queste cose deve vergognarsi”.

CAMPIONATO – Colonnese ha poi parlato di quello che sarà il prossimo campionato: “Ci auguriamo di vedere un torneo più aperto, ma predico calma: è vero che Napoli e Inter vogliono rinforzarsi, ma la Juventus ha stabilità e pare voglia incidere anche sul mercato”.