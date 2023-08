Colpo di scena a Taranto: Galigani si dimette

L'esperto dirigente, 80 anni compiuti lo scorso luglio, vanta un passato anche in club come Pescara, Verona e Ternana, ma ha legato la parte più significativa della propria carriera proprio al Taranto.

Solo lo scorso maggio, nel commentare la stagione che ha visto la squadra di Capuano sfiorare la qualificazione ai playoff nel girone C di Serie C, Galigani si era detto soddisfatto oltre che ottimista per il progetto a lungo termine della proprietà: "Capuano ha valorizzato diversi giocatori gettando le basi per dare continuità a un progetto che intende portare il Taranto ad affrontare un campionato dal prestigio superiore alla Serie C".