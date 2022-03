Coman: “Nel 2018 niente Mondiale ma conosciuto mia moglie. Se non vado in Qatar…”

L'esterno d'attacco francese si è raccontato a 360° tra club e Nazionale con tanto di battuta in chiave Mondiali...

Intervenuto a Canal Football Club, l'attuale calciatore del Bayern Monaco Kingsley Coman ha raccontato i motivi che lo spinsero a trasferirsi dal Paris Saint-Germain alla Juventus nell'estate 2014 ma non solo. L'esterno offensivo francese ha avuto modo di parlare anche del mondiale in Russia saltato nel 2018 con un auspicio particolare per il prossimo in Qatar...

DAL PSG ALLA JUVE - "L'addio al Psg? Non fu una questione economica. Pensavo di giocare di più ma il Psg non me lo garantiva. Avevo chiesto di andare in prestito, non lo accettarono e per questo presi quella decisione. Loro vogliono i risultati subito e facendo crescere i giovani non si ottengono, bisogna aspettare tre o quattro anni. Non hanno avuto pazienza", ha detto Coman.