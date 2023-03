Le novità che cambiano il calcio

Redazione ITASportPress

Il VAR, ovvero il Video Assistant Referee, è una tecnologia che sta rivoluzionando il mondo del calcio. Tale innovazione, come in tanti già sanno, consiste in un sistema di telecamere e monitor installati negli stadi, che permettono agli arbitri di verificare con maggiore precisione e rapidità le decisioni prese (o non prese) sul campo. Ma come funziona veramente il VAR, e come sta cambiando il modo in cui vediamo il calcio?

Cos'è e come funziona il VAR

Il VAR è stato introdotto dall'International Football Association Board (IFAB) nel 2017, e opera in sostanza come un assistente video per gli arbitri sul campo. Il sistema prevede la presenza di un team di arbitri ed esperti che visiona in tempo reale le riprese, e che ha il compito di richiamare l'arbitro in caso di dubbi o errori. A quel punto, spetta all'arbitro visionare in prima persona le immagini e prendere una decisione definitiva su ogni episodio incriminato. Grazie al VAR, dunque, è possibile ridurre la percentuale di errori umani, lasciando comunque all'arbitro il potere di prendere la decisione finale. Ovviamente il VAR assume oggi un ruolo centrale in molte situazioni complesse, dai rigori ai falli di mano, passando per gli offside.

Come il VAR sta cambiando il modo in cui vediamo il calcio

Il VAR ha portato una serie di cambiamenti fondamentali nel mondo del calcio. In primo luogo, ha permesso agli arbitri di prendere delle decisioni più "informate", dunque basandosi su eventuali replay o segnalazioni della VAR room. Un elemento che, fra le altre cose, ha ridotto l'enorme pressione che prima gravava sulle loro spalle. In sintesi, oggi la tecnologia consente di prendere delle decisioni più ragionate, senza affidarsi a quella singola immagine stampata nella memoria, e in pochissimi secondi. I calciatori dunque sono più tranquilli, e questo vale anche per i migliori portieri in Europa.

Inoltre, il VAR ha migliorato anche lo spettacolo. Questo per via del fatto che spesso il gioco viene lasciato proseguire, così da renderlo più veloce, perché in caso di problemi c'è sempre la tecnologia che può rimediare. Basti pensare alle azioni sul filo del fuorigioco, come sempre piene di dubbi e di polemiche, ma che col VAR possono essere risolte in un attimo. Ciò ha influito anche sulle scommesse Serie A, come quelle live, ad esempio. Infine, il VAR ha spazzato via quasi tutte le polemiche relative alla possibile corruzione degli arbitri, sebbene l'errore umano non sia ancora sparito del tutto (anzi).

Presto le decisioni del VAR verranno spiegate dagli arbitri

Il VAR, come detto, ha semplificato le cose ma non ha risolto ogni problema. Capita spesso di vedere arbitri andare contro l'evidenza dei fatti, nonostante i video e la tecnologia. Serve dunque maggiore chiarezza, e così si spiega la decisione dell'IFAB: presto gli arbitri spiegheranno nel dettaglio le decisioni prese durante i match e con l'ausilio o meno del VAR. Infine, non ci sono novità di sorta sul cosiddetto "VAR a chiamata", che verrà comunque discusso in futuro dagli organi responsabili.