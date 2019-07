Como, un ex fenomeno in cerca di riscatto dopo il carcere: nuova chance per H’Maidat

Il Como è tornato tra i professionisti dopo aver dominato il Girone B della Serie D l’anno scorso e ora vuole fare di tutto per continuare a crescere puntando su giovani, elementi di esperienza e qualche scommessa. Fa certamente parte di quest’ultima categoria Ismael H’Maidat, 24enne olandese naturalizzato marocchino ritenuto fino a qualche anno fa uno dei migliori prospetti. Arrivato in Italia dal Brescia, nel 2014, salvo poi finire anche alla Roma – per 4 milioni di euro senza mai esordire – e girando in prestito diverse squadre senza però riuscire ad emergere.

Come riportato da laprovinciadicomo.it, oltre ai mancati successi sul terreno di gioco, H’Maidat si è trovato coinvolto in una brutta questo: infatti, il giovane è stato arrestato in Belgio per rapina. Dieci mesi di carcere, con la paura che potessero diventare anni. L’accusa era di aver partecipato a diverse azioni. Purtroppo, non in campo. Dopo dieci mesi di custodia cautelare, ecco l’assoluzione. Non c’entrava nulla. Sulla macchina del commando non era lui alla guida. Ora per H’Maidat la grande occasione di riscatto, coccolato dal ds Ludi e dall’allenatore Banchini, una chance per riprendersi la sua vita sportiva e dimenticare gli errori commessi. Si allenerà con i lariani in prova e poi si deciderà se tesserarlo o meno.