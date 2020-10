Compagni, rivali ma sempre amici: scatto social (e scambio di maglia) tra Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo

Amichevole di lusso tra Portogallo e Spagna e nonostante lo 0-0 finale è stato spettacolo, soprattutto per le stelle in campo. Da una parte presente Cristiano Ronaldo, dall’altra El Gran Capitan Sergio Ramos. I due, ex compagni al Real Madrid, hanno avuto modo di sfidarsi e, alla fine, anche di riabbracciarsi. Simpatico e ricco di significato, il post social dopo la gara da parte del difensore spagnolo.

Sergio Ramos: scatto social con CR7 e Pepe

Prima compagni, poi rivali ma sempre e comunque amici legati da grande stima e rispetto. Sergio Ramos riabbraccia Cristiano Ronaldo e anche Pepe dopo aver vissuto con loro tantissimi bei momenti e vittorie al Real Madrid. “Siamo ancora qui. Felice di vedervi amici miei e c’è ancora altro da fare”, ha scritto il difensore spagnolo facendo riferimento alla voglia del trio di continuare a giocare e portare a casa successi. Nella foto anche la maglia che, probabilmente, Cristiano Ronaldo ha regalato all’ex compagno. Un bel gesto che conferma un grande rapporto.