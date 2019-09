Complimenti Gazzetta: ad agosto 2,5 milioni di utenti online al giorno

Altro che ferie e calcio non veritiero d’agosto: milioni di utenti anche nel mese delle vacanze, hanno visitato i siti sportivi. Il portale più cliccato in assoluto ad agosto è stato quello della Gazzetta dello Sport che ancora una volta si è confermata come sito di riferimento degli italiani per l’informazione sportiva, capace di raccontare e analizzare il grande sport, coinvolgendo gli utenti con la sua offerta ricchissima fatta di cronaca, commenti testuali e video, approfondimenti. Record di utenti unici medi giornalieri: 2.519.945 (fonte Audiweb 2.0). “Il risultato raggiunto durante il mese di agosto, tradizionalmente di vacanza per gli italiani, testimonia che gazzetta.it non solo si conferma sito leader nello sport, ma è diventato un appuntamento fisso e imperdibile per i nostri utenti. La nuova versione del sito, ideata soprattutto per il mobile, permette a tutti una fruizione più facile, rapida e piacevole in qualsiasi momento della giornata. I numeri dimostrano che gli sforzi profusi su tutti gli eventi e la copertura dell’inizio del campionato e del calciomercato hanno ricevuto il gradimento di un pubblico sempre più vasto”, ha commentato il vicedirettore Andrea Di Caro. Complimenti alla Gazzetta per il risultato straordinario che vede premiato e valorizzato anche il lavoro di Itasportpress.it, giornale online appartenente a Gazzanet network della Rosea.