Compravendita calciatori, perquisizioni Gdf nelle sedi di Lazio, Roma e Salernitana

Dopo il caso Juventus il calcio italiano viene scosso da altre vicende giudiziarie. Come riporta Gazzetta.it, perquisizioni della Guardia di Finanza oggi negli uffici della As Roma e nelle sedi della Lazio e della Salernitana nell’ambito di indagini sulla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive e trasferimenti di alcuni calciatori. Gli uomini delle fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma, su disposizione della Procura della Capitale, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio presso gli uffici della As Roma. Le attività di polizia giudiziaria si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021.