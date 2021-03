Comune di Foggia, la proposta: cittadinanza onoraria a Zeman

“Cittadinanza onoraria a Zdenek Zeman“. Questa la proposta che, secondo quanto riporta L’Immediato, arriva da Danilo Maffei, delegato allo Sport del Comune di Foggia. “L’istituto della cittadinanza onoraria – si legge nella nota – costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell’anagrafe della popolazione del Comune, si sia particolarmente distinto in diversi campi”.

Nel caso del tecnico boemano vale “l’indiscusso contributo fornito alla valorizzazione del patrimonio sportivo del nostro territorio nonché al prestigio e all’immagine della città di Foggia che nei suoi anni trascorsi alla guida della panchina del Foggia Calcio ha contribuito significativamente a far crescere e progredire il blasone del Foggia Calcio e dell’intera città”. E ancora: “Zdenek Zeman ha vissuto nella nostra città ed ha allenato per sette anni la squadra di calcio locale nel 1986/1987 serie C1; 1989/90 il ‘Foggia dei miracoli’, caratterizzato da un 4-3-3 spiccatamente offensivo e da un gioco spumeggiante; 1990/1991 serie B con promozione in serie A; 1991/1992, 1992/93 e 1993/94 serie A: in questi ultimi tre anni il Foggia Calcio conquista la salvezza e la qualificazione alle coppe europee sfiorata a più riprese, 2010/2011; dando lustro ed onore all’intera Capitanata, facendo balzare agli onori della cronaca sportiva, nazionale ed internazionale la città di Foggia, tanto da venir denominata ‘Zemanlandia’”.