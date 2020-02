Condanna in Cassazione per Cassano: 263 mila euro da rendere al fisco

Antonio Cassano dovrà pagare una somma di 263 mila euro all’Agenzia delle Entrate. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Come riportato da Ansa, l’ex fuoriclasse di Bari dovrà rendere al Fisco la somma contestatagli in un periodo in cui militava ancora alla Roma. Si trattava di fringe benefit forniti al suo procuratore per le prestazioni rese a vantaggio del proprio assistito. I giudici tributari pugliesi avevano riconosciuto qualche dubbio sulla tassabilità di questa somma e la vicenda si era trascinata. La Cassazione, invece, non ha esitato a considerare i 263 mila euro un compenso che lo stesso Cassano avrebbe dovuto dichiarare e versare. In questo modo si annullano senza rinvio i due verdetti di merito e viene concesso pieno corso delle cartelle esattoriali.