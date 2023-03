AZ-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera per la sfida di Conference League alle 21.

Redazione ITASportPress

AZ-Lazio si affronteranno questa sera, giovedì 16 marzo 2023 alle ore 21 per il ritorno degli ottavi di Conference League. I biancocelesti devono ribaltare il risultato maturato all'Olimpico di 2-1 per i rivali.

AZ-Lazio, le ultime I padroni di casa dell'AZ si dovrebbero affidare al tridente con Odgaard, Pavlidis e Karlsson per provare a pungere i rivali e chiudere il discorso qualificazione.

Dal canto suo la Lazio di Sarri se vorrà cercare il passaggio del turno dovrà spingere e trovare la via del gol. Per farlo dovrebbe esserci il tridente "leggero" con Cancellieri, Felipe Anderson e Zaccagni. Dovrebbe toccare al brasiliano muoversi da falso nove. In mezzo al campo Vecino con Basic e Luis Alberto.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La gara di ritorno tra AZ e Lazio, valida per gli ottavi di finale di Conference League, è in programma alle ore 21 di giovedì 16 marzo.

Per vedere in tv la partita in questione si potrà fare affidamento su DAZN, connettendosi all'app della piattaforma tramite una smart tv di ultima generazione connessa a internet. In alternativa si può accedere al servizio con una console di gioco (Playstation o Xbox) o con un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv o TIMVISION BOX.

Anche Sky permette la visione del match in tv, sintonizzandosi sul canale Sky Sport Football (numero 203) oppure sul canale Sky Sport (numero 255).

In streaming match trasmesso sempre da DAZN e Sky Go e NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansen.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Basic, Vecino, Luis Alberto; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.