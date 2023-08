Una leggerezza di Mandragora nel primo tempo punisce ka Fiorentina che a sorpresa dopo un convincente avvio di stagione in campionato cade in Europa in casa del Rapid Vienna. L’andata dello spareggio di Conference League finisce 1-0 per gli austriaci grazie alla rete di Grull su rigore nel primo tempo per una evidente trattenuta in area del calciatore viola. La squadra di Italiano potrà comunque provare a ribaltare questo risultato giovedì 31 agosto allo stadio Franchi.