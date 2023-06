Finale amara per la Fiorentina: la Conference League va al West Ham

La Conference League va a Londra e non a Firenze. Il West Ham ha battuto la Fiorentina per 2-1 a Praga conquistando la sua seconda coppa della storia. Per la squadra di Italiano sfuma un titolo europeo dopo 62 anni. Persa la seconda finale per la Fiorentina che ha giocato meglio degli inglesi che sono stati cinici puntando sull'esperienza. Poche chance nel primo tempo: pericolosi Rice e Milenkovic. Biraghi colpito da un oggetto lanciato dai tifosi inglesi. Annullato per fuorigioco il vantaggio di Jovic. La sblocca Benrahma su rigore, concesso per il fallo di mano di Biraghi. Rimedia subito Bonaventura con un gran gol, ma al 90' fuga di Jarrod Bowen, che se ne va sul filo del fuorigioco e brucia l'uscita di Terracciano in diagonale. Una sbavatura pagata a caro prezzo dalla Fiorentina che perde la finale.