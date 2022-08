Fiorentina avanti in Conference ma deve ringraziare a Terracciano

Un miracolo del portiere Terracciano a tempo quasi scaduto evita alla Fiorentina i tempi supplementari e regala l'accesso ai gironi di Conference League. La squadra di Italiano ha giocato una buona partita difensiva nel primo tempo mentre nella ripresa non ha sfruttato almeno tre palle gol, compreso un palo colto da Mandragora in rovesciata, per portarsi in vantaggio e chiudere la pratica. Partita molto nervosa che ha visto nel finale anche l'espulsione di Igor per doppia ammonizione.