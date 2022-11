Fiorentina batte il Riga ma non basta: va ai playoff con retrocesse dalla E.L.

Vittoria per 3-0 della viola in Lettonia

Vince la Fiorentina in Lettonia ma non basta per la qualificazione. La squadra viola archivia la pratica RFS Riga nel primo tempo: gigliati subito avanti con Barak, nel finale in due minuti chiudono i conti Cabral e Saponara. Nella ripresa la Viola controlla e Terracciano si esalta con due interventi super. Nonostante la vittoria, la squadra di Italiano chiude il girone al 2° posto a causa del 3-0 del Basaksehir sugli Hearts: turchi primi per differenza reti negli scontri diretti. La Fiorentina dovrà così giocarsi i playoff contro le retrocesse dall'Europa League