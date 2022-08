Fiorentina, Italiano: “Col Twente gara importantissima. Non possiamo solo difendere”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei preliminari di Conference League contro il Twente . Nella gara d'andata, all'Artemio Franchi, i viola si sono imposti per 2-1 sugli olandesi. L'allenatore ex Spezia ha parlato così dell'importanza di una gara che potrebbe regalare la partecipazione ai gironi della competizione europea:

"Questa partita può chiudere un cerchio che si è aperto con lo scorso campionato. All'andata abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma nel secondo abbiamo un po' mollato. Dovremo fare ancora meglio, sicuramente non possiamo pensare solo a difenderci. Non c'è neanche bisogno di sottolineare l'importanza che questa partita ha per noi. Troveremo un ambiente molto caldo, la tifoseria gli darà sicuramente una grande mano. Dovremo essere molto attenti soprattutto nei primi minuti di gioco. Dopo la partita potrà essere il paradiso o l'inferno, dipende tutto da noi. Dovremo far in modo di ricordare la giornata di domani con orgoglio in futuro. La pressione è normale che ci sia, così come la voglia di ottenere un grande risultato. Tutta la Fiorentina ci tiene ad andare avanti per giocare questa competizione".