Fiorentina, Italiano: “Col Twente serve massima attenzione, dovremo gestirci”

PARTITA IMPORTANTE - "E’ una partita importantissima per tutti: per l’ambiente, per noi, per me che sono all’esordio, per i tanti ragazzi che non l’hanno mai fatto. Abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo e per questo ci teniamo a far bene. Affrontiamo una squadra forte, lo sta dimostrando sul campo nell’ultimo periodo. Serve massima attenzione, massima concentrazione. E’ la prima partita di una doppia sfida, dovremo essere molto bravi a gestirci".