Fiorentina, Italiano: “Lech Poznań temibile in casa, ma l’abbiamo studiata”

Le parole del tecnico in conferenza stampa, con particolare attenzione alla squadra avversarie che si prospetta particolarmente pericolosa

Alla vigilia della sfida di Conference League, Vincenzo Italiano ha presentato il match in conferenza stampa riferendosi in particolare agli avversari: "Siamo dispiaciuti per il pari in campionato, ma ora guardiamo avanti. Adesso ci ributtiamo in questa splendida competizione a cui teniamo molto. L'importante sarò crearci le condizioni giuste in vista della gara di ritorno, perché al momento abbiamo costruito una squadra base che ci dà tanta fiducia, ma presto ci sarà spazio per tutti". LechPoznan-Fiorentina andrà in scena domani, giovedì 13 aprile alle ore 21:00.

" Il Lech Poznan? L'abbiamo studiata - ha dichiarato Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina - in casa è davvero temibile soprattutto per il modo in cui il pubblico trascina la squadra. Ci dobbiamo aspettare questo, loro avranno una partenza arrembante e noi dovremo essere bravi a pazientare ed attendere la nostra occasione".

I PROTAGONISTI- Chi scenderà in campo dal primo minuto per un match tanto importante quanto particolare? Sulla questione si è espresso Vincenzo Italiano, allontanando le domande su Martinez Quarta ma conferendo fiducia al giovane, ma non troppo, Brekalo. "Martinez è cresciuto e sta facendo bene. Devo dire che ha la giusta dimestichezza per gestire la palla, dispiace non averlo. Per quanto riguarda Brekalo, invece, mi è piaciuto molto" ha dichiarato il tecnico ai microfoni di Sky.