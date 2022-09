Fiorentina, Italiano: “Non ci sono partite facili. Onoriamo la Conference League”

"Il ghiaccio lo abbiamo rotto con il Twente. Dal punto di vista emotivo ci presentiamo preparati. Abbiamo capito che in Europa non esistono partite facili, soprattutto quando non conosci gli avversari nei particolari. Ogni partita dobbiamo avere l'approccio giusto. Spesso lo facciamo, arriviamo carichi e convinti delle nostre capacità. Domani sarà molto importante: è un nostro mini-campionato nel quale dobbiamo fare più punti possibili. L'obiettivo è quello di onorare questa competizione, che tutti abbiamo voluto. Quando le partite diventeranno dentro o fuori, quando subentrerà la stanchezza, diventerà una competizione molto difficile. Non so dove arriveremo, per noi i doppi impegni sono una novità. Stiamo cercando di abituarci. L'avversario non lo conosciamo benissimo, ma nel playoff ha superato un turno complicato. Come detto, le difficoltà domani saranno proprio quelle di non avere troppe informazioni sull'avversario".