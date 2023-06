Fiorentina-West Ham, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Gli inglesi opteranno per un modulo speculare con Areola tra i pali. Coufal, Zouma, Aguerd e Cresswell in difesa. Rice e Soucek in mezzo. Avanzati Bowen, Paquetá e Benrahma a sostegno di Antonio.

La sfida che vedrà opposte Fiorentina e West Ham valida per la finale di Conference League si giocherà, come detto, oggi mercoledì 7 giugno 2023 all’Eden Arena di Praga, con fischio d'inizio alle 21.

Con DAZN sarà possibile vedere la gara sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o in alternativa a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox.

Per coloro che sono invece abbonati a Sky , i canali di riferimento per seguire la sfida saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (canale 251).

Per seguire la sfida in chiaro basterà invece sintonizzarsi su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). In streaming sempre con DAZN, Sky Go e il sito di TV8.