La Lazio avanti poi l’Az Alkmaar la ribalta e vince 2-1

La Lazio è stata battuta in rimonta dall'Az Alkmaar nell'andata degli ottavi di Conference. Dopo il quarto d'ora la Lazio la sblocca con Pedro. Lo spagnolo ha anche la chance del raddoppio, dall'altra parte palo per Mijnans ma il pari lo firma Pavlidis prima dell'intervallo, prima che Milinkovic-Savic colpisca la traversa. All'ora di gioco la ribalta Kerkez, mentre Felipe Anderson non trova il pareggio. Tra 9 giorni il ritorno in Olanda.