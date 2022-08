Primo round alla Fiorentina: 2-1 al Twente ma qualificazione in bilico

Viola in gol nel primo tempo con Gonzalez e Cabral. Per gli olandeso nella ripresa Cerny

Vince la Fiorentina il match di andata per la qualificazione ai gironi di Conference League. Al Franchi però il risultato di 2-1 contro il Twente lascia ancora incerto il passaggio alla fase a gironi. La Fiorentina gioca un grandissimo primo tempo annientando la resistenza del Twente. Già al 2’ viola in vantaggio con un colpo di testa di Nico Gonzalez su assist di Biraghi. La squadra di Italiano crea e chiude la prima frazione sul 2-0 con il raddoppio di Cabral. Nella ripresa, il Twente cambia volto e trova la rete con il neo entrato Cerny. La gara si chiude sul 2-1, tutto da decidere in terra d’Olanda.