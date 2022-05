Roma-Feyenoord, le formazioni ufficiali

Calcio d'inizio alle ore 21

Tirana, la Roma cerca di riportare in Italia un titolo europeo. Nella finale di Conference League i giallorossi affrontano il Feyenoord. Mourinho manda in campo, insieme, sia Mkhitaryan che Zaniolo (in coppia con Abraham). Alle loro spalle Pellegrini. Slot con Sinisterra a sinistra e Dressers punta centrale. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Calcio 251, su TV8 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD