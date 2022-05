Roma, Mourinho: “E’ stata la vittoria di tutta la famiglia giallorossa. Vogliamo la coppa”

La Roma affronterà in finale il Feyenoord a Tirana

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho ha commentato il successo contro il Leicester ai microfoni di Sky: "E' una vittoria di tutta la famiglia giallorossa, di chi era in campo di chi in panchina e chi allo stadio. Un senso di famiglia che ci ha permesso di fare una gara straordinaria contro una forte squadra inglese. Il nostro portiere ha fatto una sola parata in 180' e questo vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatta noi. Adesso testa al campionato e poi penseremo alla finale di Tirana che arriva dopo 14 partite. Questo percorso lungo ci è costato anche punti in campionato ma andremo adesso in Albania per vincere la Conference League".