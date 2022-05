Roma, Mourinho: “Scritta la storia del club. Io rimango e rilancio”

Portoghese in lacrime dopo la conquista del trofeo

La Roma vince la Conference League e dopo mezzo secolo porta a casa un trofeo. Il tecnico giallorosso, Josè Mourinho commosso ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky: "Oggi è stata scritta la storia della Roma. La Conference League la volevamo e ci abbiamo sempre creduto con un gruppo che è cresciuto. In campionato potevamo prendere qualche punto in più ma abbiamo speso energie nelle gare di coppa. Io rimango a Roma ma adesso bisogna capire cosa vuole fare la proprietà che sono dirigenti onesti e fantastici e possiamo dare seguito a questa vittoria con un progetto ancora più importante. Vincere con Porto, Inter e la Roma è speciale perchè non parti favorito. Sono felice per i ragazzi e per i nostri tifosi. Io mi sento romanista al 100%".