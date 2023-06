La vittoria della Conference League del West Ham porta un traguardo record anche per il mister David Moyes.

Notte da ricordare per il West Ham che, a fronte di una stagione negativa in Premier League, si è ritrovato ad arrivare fino alla finalissima di Conference League e, soprattutto, ad alzare la Coppa dopo la gara contro la Fiorentina. Un successo importante per gli Hammers guidati da David Moyes che ha potuto festeggiare un record speciale andando a confrontarsi addirittura con Sir Alex Ferguson.