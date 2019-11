Consigli Fantacalcio 14^ giornata: i giocatori da schierare ruolo per ruolo

Si torna in campo per il campionato dopo gli impegni di Champions League. Si riparte con la 14^ giornata di Serie A e quindi anche il Fantacalcio. Eccoci ancora con i nostri Consigli Fantacalcio 14^ giornata in cui andremo a vedere quali potranno essere i migliori giocatori da schierare partita per partita.

Come sempre, uno sguardo al programma di giornata che inizierà sabato pomeriggio con Brescia-Atalanta alle 15,00. Poi le altre due sfide del sabato rispettivamente alle 18 e alle 20,45 con Genoa-Torino e Fiorentina-Lecce. La giornata, dopo le sfide domenicali che vedranno la Juventus e l’Inter impegnate alle 12,30 contro il Sassuolo e alle 15 contro la Spal, si concluderà lunedì sera con il posticipo Cagliari-Sampdoria.

Ecco nel dettaglio tutte le partite:

Brescia-Atalanta, sabato ore 15,00

Genoa-Torino, sabato ore 18,00

Fiorentina-Lecce, sabato ore 20,45

Juventus-Sassuolo, domenica ore 12,30

Inter-Spal, domenica ore 15,00

Lazio-Udinese, domenica ore 15,00

Parma-Milan, domenica ore 15,00

Napoli-Bologna, domenica ore 18,00

Verona-Roma, domenica ore 20,45

Cagliari-Sampdoria, lunedì ore 20,45