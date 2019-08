Consigli Fantacalcio 2^ giornata: i giocatori da schierare ruolo per ruolo

C’è grande attesa per il secondo appuntamento di campionato di Serie A. Dopo le grandi emozioni della passata settimana, eccoci ancora con i nostri Consigli Fantacalcio 2^ giornata in cui andremo a vedere quali potranno essere i migliori giocatori da schierare partita per partita.

Come sempre, uno sguardo al programma di giornata con l’anticipo del venerdì che imporrà scelte difficili prima degli ultimi allenamenti delle varie squadre.

Ecco nel dettaglio tutte le partite:

Bologna-Spal, venerdì ore 20,45

Milan-Brescia, sabato ore 18,00

Juventus-Napoli, sabato ore 20,45

Lazio-Roma, domenica ore 18,00

Atalanta-Torino, domenica ore 20,45

Cagliari-Inter, domenica ore 20,45

Genoa-Fiorentina, domenica ore 20,45

Lecce-Verona, domenica ore 20,45

Sassuolo-Sampdoria, domenica ore 20,45

Udinese-Parma, domenica ore 20,45