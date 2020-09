Consigli Fantacalcio 2^ giornata: top e flop da schierare squadra per squadra

Torna la Serie A! Il massimo campionato italiano riprende a pieno regime con tutte le squadre che lotteranno per i tre punti in questa seconda giornata. Eccoci quindi anche col Fantacalcio per i nostri Consigli Fantacalcio 2^ giornata.

Dopo la partenza con diverse sorprese e altrettante certezze, anche la seconda gara della stagione si appresta ad essere davvero particolare con alcune assenze importanti a causa dell’emergenza sanitaria.

Andiamo a vedere come è composto il calendario di questo turno. Si partirà sabato pomeriggio alle 15.00 con Torino-Atalanta, poi toccherà a Sampdoria-Benevento e Cagliari-Lazio alle 18.00. Alle 20.45 ecco Inter-Fiorentina. Domenica, via via tutte le altre. Il turno verrà completato da Bologna-Parma lunedì sera alle 20.45.

Questo il programma completo di giornata:

Torino-Atalanta, sabato ore 15.00

Sampdoria-Benevento, sabato ore 18.00

Cagliari-Lazio, sabato ore 18.00

Inter-Fiorentina, sabato ore 20.45

Spezia-Sassuolo, domenica ore 12.30

Verona-Udinese, domenica ore 15.00

Napoli-Genoa, domenica ore 15.00

Crotone-Milan, domenica ore 18.00

Roma-Juventus, domenica ore 20.45

Bologna-Parma, lunedì ore 20.45

