Conte: “All’Inter lasciato lavoro finito. Sul Tottenham…”

Parla il mister degli Spurs

Nella giornata di domani su SportWeek verrà pubblicata una lunga intervista al nuovo tecnico del Tottenham Antonio Conte che si è soffermato a parlare non solo della nuova esperienza inglese in Premier League ma anche del recente scudetto ottenuto con l' Inter l'anno passato.

MOMENTO - "Non mi hanno mai spaventato le sfide, mi basta avere anche solo un 1% di possibilità di vincerle per iniziare la mia battaglia", ha detto Conte. "Non ho mai preso squadre che avevano vinto l'anno prima. La Juve veniva da un ottavo posto, il Chelsea da un decimo, l'Inter da un quarto. A Milano ho lasciato un lavoro finito, qui devo ricominciare dall'inizio ed entrare a stagione in corso non è facile".