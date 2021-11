Conte, De Zerbi, Ancelotti e non solo: ecco tutti i tecnici che allenano all’estero

Non tutti gli allenatori occupano panchine di club famosi

EUROPA - Nei cinque principali campionati europei troviamo Carlo Ancelotti, di ritorno con il Real Madrid e Antonio Conte, ritornato in Premier League con un altro club londinese il Tottenham assieme anche a Claudio Ranieri con il Watford. Nel resto dei campionati ci sono: Roberto De Zerbi con lo Shakhtar Donetsk in Ucraina, Francesco Farioli col Karagümrük in Turchia, Vincenzo Montella con l'Adana Demirspor sempre nel campionato turco, Giovanni Costantino in Ungheria con il Mtk Budapest, Dario Bonetti alla Dinamo Bucarest in Romania, Stefano Sanderra con l'Hibernians a Malta, Gianluca Atzori nel Floriana sempre a Malta, Diego Longo con il Kukësi in Albania, Paolo Tramezzani al Sion in Svizzera, Cristiano Bergodi nel campionato massimo rumeno al Sepsi Osk, l'ex tecnico del Cagliari Gianluca Festa ora all'Apollon Smyrnis in Grecia e Aniello Parisi all'Hesperange in Lussemburgo.