Conte è sicuro: “L’Inter sarà competitiva per molti anni”

Parla l'attuale allenatore del Tottenham ed ex nerazzurro

Redazione ITASportPress

Antonio Conte non dimentica l'Inter. Dopo aver riportato la squadra nerazzurra al trionfo in Italia dopo oltre un decennio, il tecnico salentino, ora al Tottenham, è tornato a parlare della sua ex squadra a margine dell'assegnazione del Premio Vittorio Pozzo da lui vinto quest'anno. Il manager Spurs non ha potuto partecipare in presenza ma ha voluto comunque essrci con un contributo video nel quale ha avuto modo di parlare di diversi temi.

VITTORIA - "È un grandissimo orgoglio e una soddisfazione, Vittorio Pozzo sappiamo bene cosa può rappresentare per la nostra categoria. Per me vincere il premio a lui intitolato è davvero un onore", ha detto Conte sul premio ricevuto.

INTER - Sull'esperienza all'Inter: "Sono stati due anni molto intensi, li ho vissuti con entusiasmo e passione. Mi era stato chiesto di riportare l'Inter a vincere il titolo e ci siamo riusciti. Siamo stati bravi tutti, compresi dirigenti, calciatori e staff. In due anni credo si sia fatto un buon lavoro, l'Inter adesso è una squadra molto molto competitiva e secondo me lo sarà per diversi anni".

ATTACCANTI - Sui calciatori allenati: "Ho avuto diversi top player nella mia carriera e ora ho Kane, un vero campione. Mi ha sorpreso molto, sotto tutti i punti di vista: si mette a disposizione della squadra nonostate sia uno dei più grandi al mondo. Per me è un grande piacere averlo in squadra e mi auguro di poter contribuire alla sua crescita".