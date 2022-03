Conte nella Hall of Fame del calcio italiano: “Due allenatori fondamentali per me”

Il mister ora al Tottenham premiato dalla FIGC

Nella giornata di oggi la FIGC ha premiato Antonio Conte inserendolo all’interno della Hall of Fame del calcio italiano nella categoria allenatore. L'attuale allenatore del Tottenham ha commentato tale riconoscimento ai canali ufficiali della Federcalcio sottolineando l'importanza della sua carriera come giocatore oltre che come tecnico.