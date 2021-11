Conte: “Scudetto con l’Inter? Rovesciata monarchia sportiva della Juve”

Parla l'ex mister nerazzurro

AL TOTTENHAM - Curiosa la risposta di mister Conte riguardo all'essere ora in Premier League in un campionato con Cristiano Ronaldo e Lukaku: "Se avrei pensato sei mesi fa di ritrovarmi in Premier con Lukaku e Ronaldo? No, assolutamente. Non pensavo potesse finire la mia avventura nerazzurra". E sul Tottenham: "Ho sempre preso squadre che venivano da momenti difficili, in cui si doveva ricostruire: la Juve era fuori dalle Coppe, la Nazionale era uscita ai gironi al Mondiale 2014, il Chelsea veniva da un decimo posto, l’Inter non vinceva dal 2010... Non ho mai fatto scelte comode, ma questa del Tottenham è certamente la più difficile e per questo anche la più stimolante".