Conte senza panchina trova una poltrona: quella di Sky

Conte commenterà le partite di Champions League

Antonio Conte dopo aver vinto lo scudetto con l'Inter e poi scelto di non continuare a guidare i nerazzurri non ha trovato una panchina. Trattative saltate per un mister vincente che attende novità. Intanto Conte ha trovato una poltrona: è quella di Sky da sempre la casa dei campioni e dei grandi eventi sportivi. Conte sarà special guest negli studi della Champions League 2021/2022 e in quelli di calcio internazionale. Il tecnico pugliese potrà dire la sua durante e dopo le partite più importanti e condividere l’esperienza e la passione vissute sul campo. Conte si unisce agli altri special guest di Sky Sport che sono: Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Nando Orsi.