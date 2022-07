Conte tende la mano a Mourinho: “Io e lui combattiamo per battere le superpotenze”

Il mister italiano ha parlato del rapporto con lo Special One ma anche di quello che i due hanno in comune: la voglia di battere le big. "Con José abbiamo un rapporto di reciproco rispetto, la storia del calcio ha dimostrato quello che siamo. In passato, comunque, sia io che lui abbiamo avuto qualche problemino anche con altri tecnici. Abbiamo la massima stima l’uno dell’altro", ha detto Conte. Sulla sfida di domani e non solo: "Domani ci saluteremo in modo normale. Noi e la Roma abbiamo lo stesso obiettivo: contrastare le superpotenze che comandano in Inghilterra e in Italia. Entrambi stiamo lavorando bene e quindi può essere un buon paragone. Noi ce la dobbiamo vedere con Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, mentre i giallorossi con squadre importanti come Inter, Milan e Juventus".