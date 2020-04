Conte: “Via alla Fase 2, dal 18 maggio allenamenti collettivi per le squadre”

Si avvicina la ripresa degli allenamenti delle squadre professionistiche. La notizia viene confermata nel corso della conferenza stampa tenuta dal Premier Giuseppe Conte. Il capo del governo ha spiegato che dal 18 maggio per le formazioni di Serie A, B e C sarà possibile tornare in campo per recuperare la forma e prepararsi a un’eventuale ripresa del campionato. Conte ha spiegato: “Dal 4 maggio i professionisti e gli atleti d’interesse nazionale potranno allenarsi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale a porte chiuse. Io sono un appassionato di calcio e all’inizio mi sembrava strano che il campionato venisse interrotto, ma con questa emergenza anche i tifosi accaniti hanno capito che non c’era alternativa. Il ministro Spadafora lavorerà intensamente con esperti e componenti del sistema calcio per trovare un percorso che abbiamo in parte già definito con gli allenamenti individuali dal 4 maggio e in forma collettiva il 18 maggio, poi si valuterà se ci sono le condizioni anche per far terminare i campionati sospesi. Sicuramente se arriveremo a quella conclusione, lo faremo garantendo le misure di massima sicurezza. Vogliamo bene ai nostri beniamini, facciamo in modo che non si ammalino”.